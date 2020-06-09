В Австрії мають намір продавати квитки не менше €40. Уряд вирішив боротися з проблемами забруднення повітря в країні.

На думку міністра з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Леонора Гевесслера, це допоможе поліпшити ситуацію з екологією в країні, а також буде ще одним кроком в боротьбі з природоохоронним демпінгом.

Також туристи з країн, відстань у яких з Австрією складає менше 350 км, повинні будуть заплатити податок в розмірі €30.

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Уряд також розглядає варіант заборонити перельоти з пересадкою, якщо є інші, альтернативні способи.

Карантин в Австрії планують послабити вже в середині червня. Тоді ж наявність маски не буде обов’язковою умовою перебування на вулиці. Однак носити маску все ще потрібно буде в місцях, де важко дотримуватися дистанції з іншими людьми: в громадському транспорті, в перукарнях, медустановах, аптеках і т.д.

За весь час пандемії коронавірусу в Австрії зафіксували 16 968 випадків Covid-19. За весь час вилікувалися 15 839 осіб. Від хвороб, викликаних ускладненням від коронавірусу, померли 672 людини.

Станом на 9 червня у всьому світі 7 113 366 підтверджених випадків коронавірусу. Всього за час пандемії подолати хворобу змогли 3 292 704 людини.