США тестируют новый самолет для доставки ядерных бомб

В США прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle.

Его оснастили имитационным ядерным зарядом B61-12 и сбросили с высоты более 7 км.

Бомба находилась в воздухе 55 секунд над штатом Невада.

F-15E Strike Eagle — американский двухместный многоцелевой истребитель. Был разработан в 1980-х годах для нанесения авиаударов по высокозащищенных целях.

Заряд B61-12 имеет длину 4,2 м и весит 375 кг. Мощность его превышает одну мегатонную в тротиловом эквиваленте. Эти бомбы разработали 50 лет назад.

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— Это были удачные испытания с точки зрения дальности. Анализ данных испытаний продолжается, — сказал Брайан Эдкинс, из компании Tonopah Test Range.

Такой ядерный заряд получат стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Ядерное оружие в мире

В начале июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором указаны условия применения государством ядерного оружия.

Среди условий применения Россией ядерного оружия

в ответ на данные о запуске баллистических ракет в сторону РФ или союзников;

нападение на критически важные объекты РФ;

нападение с применением обычного оружия, если это угрожает существованию России.

В указе отмечены и военные опасности, которые могут перерасти в агрессию, на которую РФ может ответить применением ядерного оружия.

Одной из таких опасностей является размещение на территориях неядерных стран ядерного оружия и ракет.

Источник: Sandia National Labs