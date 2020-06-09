США тестируют новый самолет для доставки ядерных бомб

В США прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle.
Его оснастили имитационным ядерным зарядом B61-12 и сбросили с высоты более 7 км.
Бомба находилась в воздухе 55 секунд над штатом Невада.
F-15E Strike Eagle — американский двухместный многоцелевой истребитель. Был разработан в 1980-х годах для нанесения авиаударов по высокозащищенных целях.
Заряд B61-12 имеет длину 4,2 м и весит 375 кг. Мощность его превышает одну мегатонную в тротиловом эквиваленте. Эти бомбы разработали 50 лет назад.
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— Это были удачные испытания с точки зрения дальности. Анализ данных испытаний продолжается, — сказал Брайан Эдкинс, из компании Tonopah Test Range.
Такой ядерный заряд получат стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Ядерное оружие в мире
В начале июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором указаны условия применения государством ядерного оружия.
Среди условий применения Россией ядерного оружия
- в ответ на данные о запуске баллистических ракет в сторону РФ или союзников;
- нападение на критически важные объекты РФ;
- нападение с применением обычного оружия, если это угрожает существованию России.
В указе отмечены и военные опасности, которые могут перерасти в агрессию, на которую РФ может ответить применением ядерного оружия.
Одной из таких опасностей является размещение на территориях неядерных стран ядерного оружия и ракет.
Источник: Sandia National Labs