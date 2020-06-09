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Факты / Мир

В Британии посадили победительницу конкурса красоты Мисс Гитлер

В Великобритании осудили четырех участников незаконной организации Национальное действие, среди которых оказалась участница конкурса красоты Мисс Гитлер 23-летняя Элис Каттер.

Каттер до последнего опровергала свою причастность к запрещенной организации, однако к материалам следствия попали записи, где девушка шутила о том, чтобы отравлять газом синагоги и использовать голову еврея для игры в футбол.

За решеткой девушка проведет следующие три года.

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Ее бывший парень Марк Джонс, который также входил в группировку осужден на пять с половиной лет, а двое их пособников получили приговоры четыре и полтора года заключения.

Элис Каттер: в Британии посадили конкурсантку Мисс Гитлер

Конкурс красоты Мисс Гитлер — онлайн-мероприятие, которое устраивают для ультраправых девушек с целью выбрать самую красивую “последовательницу Гитлера”.

Элис Каттер участвовала в конкурсе под псевдонимом мисс Бухенвальд, намекая на нацистский лагерь смерти в Германии.

Организация Национальная действие (National Action) известна в Великобритании своими радикальными ультраправыми взглядами.

В частности, ее представители были организаторами “празднования” убийства депутата британского парламента Джо Кокс в 2016 году.

Джо Кокс была убита одним из членов Национальной действия за несколько дней до референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Кокс активно отстаивала позицию сохранения членства.

Источник: Sky News

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