Элис Каттер: в Британии посадили конкурсантку Мисс Гитлер

В Великобритании осудили четырех участников незаконной организации Национальное действие, среди которых оказалась участница конкурса красоты Мисс Гитлер 23-летняя Элис Каттер.

Каттер до последнего опровергала свою причастность к запрещенной организации, однако к материалам следствия попали записи, где девушка шутила о том, чтобы отравлять газом синагоги и использовать голову еврея для игры в футбол.

За решеткой девушка проведет следующие три года.

Ее бывший парень Марк Джонс, который также входил в группировку осужден на пять с половиной лет, а двое их пособников получили приговоры четыре и полтора года заключения.

Конкурс красоты Мисс Гитлер — онлайн-мероприятие, которое устраивают для ультраправых девушек с целью выбрать самую красивую “последовательницу Гитлера”.

Элис Каттер участвовала в конкурсе под псевдонимом мисс Бухенвальд, намекая на нацистский лагерь смерти в Германии.

How come we never knew there was a “Miss Hitler” beauty pageant? She looks fuck all like him or does she “miss” him? Anyway she’s just been jailed for being in a far right terrorist group — wonder what her “talent” was? pic.twitter.com/tHyTniL9iB

— Janey Godley (@JaneyGodley) June 9, 2020