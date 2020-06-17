США продовжили санкції для Північної Кореї ще на рік.

Документ про продовження санкцій підписав президент США Дональд Трамп.

Санкції щодо КНДР діють з 2008 року.

Трамп продовжив режим національного надзвичайного стану через великі ризики розповсюдження ядерних матеріалів на Корейському півострові.

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У 2008 році США ввели санкції через поширення ядерних матеріалів.

У 2018 році КНДР вбила брата Кім Чен Ина. Після цього США розширили санкції.

У жовтні 2019 року в США заявили, що переговори з КНДР з денуклеаризації Корейського півострова, які проводили в Швеції, не стали провальними.

Тоді в КНДР заявили, що переговори не виправдали очікувань республіки. У серпні 2019 року в ООН також висловилися на рахунок ракетних випробувань Північної Кореї.

Тоді організація звернулася до міжнародного співтовариства з проханням не знімати санкції, поки КНДР не ліквідує ядерні і балістичні ракети.