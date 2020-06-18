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Факти / Світ / Росія

Щоб Путіна не заразили Covid-19: ветеранів ізолювали перед парадом Перемоги

Близько 80 ветеранів відправили на 14-денний карантин перед парадом Перемоги, який повинен пройти в Москві 24 червня.

Примусова ізоляція є частиною заходів, які вживають для захисту президента Росії Володимира Путіна від зараження коронавірусом.

Ветеранів відправили в один з пансіонатів під Москвою. На параді Перемоги вони контактуватимуть з Путіним.

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Ряд російських чиновників з оточення Путіна вже перехворів коронавірусом. Зокрема, його прес-секретар Дмитро Пєсков і прем’єр-міністр Михайло Мішустін.

Також захворів і головлікар лікарні в Комунарці, з яким Путін спілкувався за кілька днів до виявлення діагнозу.

Фото: Кремль

Джерело: Bloomberg

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