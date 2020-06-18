Президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает новые санкции в отношении организаций и власти Китая.

Причиной новых санкций стало нарушение прав мусульман-уйгуров в Китае.

Согласно документу, эти санкции могут касаться тех, кто несет ответственность за подавление уйгуров.

Закон предусматривает два вида ограничений — ограничения в визе и замораживание активов.

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Сейчас Конгресс США ожидает отчет национальной разведки, где опишут политику правительства Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также масштабы принудительного труда мусульманских меньшинств в стране.

Санкции против КНДР

Недавно США продлили санкции для Северной Кореи еще на год, в целом они действуют уже с 2008 года.

Санкции предусматривают режим национального чрезвычайного положения, ведь есть большие риски распространения на Корейском полуострове ядерных материалов.

Источник: Конгресс США