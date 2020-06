Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях подписать указ о защите историко-архитектурных памятников.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Из-за вандализма в отношении исторических памятников в США открыто сотни уголовных дел. Самовольное уничтожение памятников стало частью бунтов, связанных с убийством Джорджа Флойда и движением Black Lives Matter.

The left is determined to tear down America’s cultural heritage and history.

Not on President @realDonaldTrump‘s watch. pic.twitter.com/HGUifMXZDI

— The White House (@WhiteHouse) June 24, 2020