Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях подписать указ о защите историко-архитектурных памятников.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

— У нас уже есть закон о защите памятников, однако сейчас необходимо собрать все аспекты в одном мощном указе. Думаю, что он будет готов к концу недели.

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Из-за вандализма в отношении исторических памятников в США открыто сотни уголовных дел. Самовольное уничтожение памятников стало частью бунтов, связанных с убийством Джорджа Флойда и движением Black Lives Matter.

The left is determined to tear down America’s cultural heritage and history. Not on President @realDonaldTrump‘s watch. pic.twitter.com/HGUifMXZDI — The White House (@WhiteHouse) June 24, 2020

Несмотря на это, Трамп напомнил, что за подобные преступления в США можно получить наказание в виде 10 лет тюрьмы.

— Сейчас они смотрят на (статуи — Ред.) Иисуса Христа, Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Томаса Джефферсона, но уверяю, этого не произойдет! Пока я президент, я не допущу этого — предупредил Дональд Трамп.

На днях в Нью-Йорке руководство Американского музея естествознания и мэр города согласовали снос памятника Теодору Рузвельту — 26-му президенту США.

Причиной сноса памятника стали намеки на расизм, потому что президента на коне сопровождают представители индианского и африканского народов.

Теодор Рузвельт был первым президентом, который пригласил в Белый дом представителя афроамериканцев.

За все время протестов в США от рук вандалов пострадали десятки памятников известным личностям в истории страны. Сначала протестующие начали кампанию по дискредитации памятников работорговцам.

Однако скоро ситуация вышла из-под контроля, и разгневанные толпы людей начали сбрасывать памятники президентам США, открывателю Америки Христофора Колумба. Один из лидеров протестующих выступил за свержение статуй “белого Иисуса Христа”.