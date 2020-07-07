Во Франции изменили состав правительства

Во Франции сформировали новое правительство, которое будет работать над преодолением коронавирусной инфекции.
Премьер-министром во Франции назначили Жана Кастекса. Изменения не коснулись министров иностранных дел, здравоохранения, образования и вооруженных сил.
Также на должностях остались министр управления территориями и связями с территориальными общинами и министр высшего образования, науки и инноваций.
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В новый состав правительства Франции назначили:
- министром внутренних дел Жеральда Дарманена;
- министром юстиции Эрика Дюпон-Моретти;
- министром сельского хозяйства и продовольствия Жульен Денорманди;
- министром трансформации и государственной службы Амели де Мончален;
- министром культуры Розлин Башло.
Премьер-министром Франции до 3 июля был Эдуар Филипп. В тот же день он объявил об отставке.
Изменения в правительстве произошли из-за проигрыша партии Эммануэля Макрона Республика на марше на местных выборах. Его представители проиграли в крупнейших городах — Лионе, Марселе и Бордо.
Тогда же в Париже большинство проголосовало за действующую мэра Анн Идальго.
Источник: France 24