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Во Франции изменили состав правительства

Во Франции сформировали новое правительство, которое будет работать над преодолением коронавирусной инфекции.

Премьер-министром во Франции назначили Жана Кастекса. Изменения не коснулись министров иностранных дел, здравоохранения, образования и вооруженных сил.

Также на должностях остались министр управления территориями и связями с территориальными общинами и министр высшего образования, науки и инноваций.

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В новый состав правительства Франции назначили:

  • министром внутренних дел Жеральда Дарманена;
  • министром юстиции Эрика Дюпон-Моретти;
  • министром сельского хозяйства и продовольствия Жульен Денорманди;
  • министром трансформации и государственной службы Амели де Мончален;
  • министром культуры Розлин Башло.

Премьер-министром Франции до 3 июля был Эдуар Филипп. В тот же день он объявил об отставке.

Изменения в правительстве произошли из-за проигрыша партии Эммануэля Макрона Республика на марше на местных выборах. Его представители проиграли в крупнейших городах — Лионе, Марселе и Бордо.

Тогда же в Париже большинство проголосовало за действующую мэра Анн Идальго.

Источник: France 24

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