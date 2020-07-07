У Франції змінили склад уряду

У Франції сформували новий уряд, який працюватиме над подоланням коронавірусної інфекції.

Прем’єр-міністром у Франції призначили Жана Кастекса. Зміни не торкнулися міністрів закордонних справ, охорони здоров’я, освіти і збройних сил.

Також на посадах залишилися міністр управління територіями та зв’язками з територіальними громадами та міністр вищої освіти, науки та інновацій.

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До нового складу уряду Франції призначили:

міністром внутрішніх справ Жеральда Дарманена;

міністром юстиції Еріка Дюпон-Моретті;

міністром сільського господарства і продовольства Жульєна Денорманді;

міністром трансформації і державної служби Амелі де Мончален;

міністром культури Розлін Башло.

Прем’єр-міністром Франції до 3 липня був Едуар Філіп. Тоді ж він оголосив про відставку.

Зміни в уряді відбулися через програш партії Еммануеля Макрона Республіка на марші на місцевих виборах. Його представники програли в найбільших містах – Ліоні, Марселі і Бордо.

Тоді ж в Парижі більшість проголосувала за діючу мера Анн Ідальго.

Джерело: France 24