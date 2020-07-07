Из США выдворят студентов, которые обучаются онлайн

Иностранным студентам придется покинуть США, если осенью занятия полностью переведут в онлайн.
Чтобы избежать этого иностранцам рекомендуют выбирать учебное заведение, где хотя бы часть предметов преподается очно. Если же они не переведутся, тогда их могут ждать иммиграционные последствия. В частности, депортация.
Ограничения коснутся студентов с визами F-1 и M-1.
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Студентам, чьи университеты перейдут на онлайн-обучение, не будут выдавать визы, а также их не пустят в США.
Такие меры не будут применять к тем, чьи занятия будут частично проходить онлайн.
Учебные заведения должны уведомить студентов о переходе на онлайн-обучение в течение 10 дней.
Онлайн-обучение в Украине
Во время пандемии коронавируса все больше стран думают об организации обучения. Многие рассматривают вариант перехода на онлайн.
3 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна предполагает форму дистанционного обучения с 1 сентября, поскольку мир готовится ко второй волне пандемии коронавируса.
Он отметил, что пока никто не отменяет традиционного образовательного процесса, поскольку это приоритет.
Сейчас над этими вопросами работает Министерство образования и науки.
4 июля исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что дистанционное обучение школьников имеет негативные социальные последствия. Также он добавил, что этот процесс сложно реализовать технически.
Источник: Иммиграционная и таможенная полиция США