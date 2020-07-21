В США выступили против участия РФ в G7 (ДОКУМЕНТ)

В США подготовили резолюцию против включение России в состав G7.

Документ связан с незаконными действиями страны в мире, в частности в Украине.

— Резолюция ясно показывает, что сенат США будет против реадмиссии России, если она не прекратит свои злобные действия против Украины, наших союзников и США, — отметил автор резолюции, представитель сената США, демократ Дик Дурбин.

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Вместе с Дурбиным резолюцию поддержали еще 12 сенаторов.

Противостояние США и России

США продолжает реагировать заявлениями и напоминать о санкциях против РФ в связи с незаконными действиями последней в мире.

В частности, 20 июля посольство США в Украине назвало нарушением международных норм визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.

Кроме того, в Пентагоне призвали укреплять НАТО для противостояния агрессии РФ в мире. Также продолжаются санкции против отдельных граждан и компаний. В частности, недавно такие ограничения ввели против трех граждан и пяти компаний, деятельность которых связывают с “поваром Путина”.

Источник: Пресс-служба Дика Дурбина