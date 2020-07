Захват автобуса в Луцке стал резонансной темой для обсуждения не только в Украине.

Американское издание The New York Times опубликовало материал о захвате заложников в Луцке и разместило ссылку в Twitter.

На пост отреагировал американский бизнесмен, владелец Space X Илон Маск.

Just another day in 2020

— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2020