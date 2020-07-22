Захват автобуса в Луцке стал резонансной темой для обсуждения не только в Украине.

Американское издание The New York Times опубликовало материал о захвате заложников в Луцке и разместило ссылку в Twitter.

На пост отреагировал американский бизнесмен, владелец Space X Илон Маск.

— Просто еще один день в 2020 году.

Just another day in 2020 — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2020

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Интересно, что твит Маска уже набрал больше лайков, чем сам пост с новостью.

Что произошло в Луцке

21 июля около 10.00 в полицию поступило сообщение о захвате автобуса в Луцке. В автобусе находились 13 человек, которых злоумышленник взял в заложники.

Он сделал два выстрела в сторону правоохранителей, после чего выбросил из окна автобуса гранату.

Мужчину, который угрожал взорвать автобус, зовут Максим Кривош.

Он говорил, что освободит людей, если топ-чиновники, религиозные деятели и олигархи выполнят его требование.

Одно из его требований выполнил Владимир Зеленский, опубликовав видео со словами Фильм Земляне 2005 года. Смотреть всем. Также президент провел телефонный разговор с террористом.

После этого Кривошей выпустил трех заложников из автобуса.

Около 22.00, через 13 часов после захвата автобуса, правоохранители штурмовали его. Злоумышленника задержали, всех заложников освободили.