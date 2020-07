Захоплення автобуса у Луцьку стало резонансною темою для обговорення не лише в Україні.

Американське видання The New York Times опублікувало матеріал про захоплення заручників у Луцьку та розмістило посилання у Twitter.

На пост відреагував американський бізнесмен, власник Space X Ілон Маск.

Just another day in 2020

— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2020