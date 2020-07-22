Захоплення автобуса у Луцьку стало резонансною темою для обговорення не лише в Україні.
Американське видання The New York Times опублікувало матеріал про захоплення заручників у Луцьку та розмістило посилання у Twitter.
На пост відреагував американський бізнесмен, власник Space X Ілон Маск.
– Просто ще один день у 2020 році.
Just another day in 2020
— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2020
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Цікаво, що його твіт вже набрав більше вподобань, ніж сам пост з новиною.
Що сталося у Луцьку
21 липня близько 10.00 до поліції надійшло повідомлення про захоплення автобуса в Луцьку. В Автобусі перебувало 13 людей, який зловмисник взяв у заручники.
Він зробив два постріли у бік правоохоронців, після чого викинув з вікна автобуса гранату.
Чоловіка, який погрожував підірвати автобус, звати Максим Кривош.
Він казав, що звільнить людей, якщо топ-чиновники, релігійні діячі та олігархи виконають його вимогу.
Одну з його вимог виконав Володимир Зеленський, опублікувавши відео зі словами Фільм Земляни 2005 року. Дивитися всім. Також президент провів телефонну розмову з терористом.
Після цього Кривош випустив трьох заручників з автобуса.
Близько 22.00, через 13 годин після захоплення автобуса, правоохоронці штурмували його. Зловмисника затримали, усіх заручників звільнили.