Черные ящики показали, что самолет МАУ на момент сбивания в Иране был исправен

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании МАУ, который в января 2020 года сбили над Тегераном, подтвердила, что лайнер был полностью исправен на момент полета, а падение самолета спровоцировала ракета, которая попала в него.

Черные ящики самолета успешно расшифровали несмотря на то, что в них были признаки серьезного внешнего повреждения.

— Важно то, что расшифровка подтвердила, что самолет был исправен, пилоты все делали правильно. В то же время черные ящики подтвердили, что самолет упал вследствие акта незаконного внешнего вмешательства, а именно был сбит ракетой, — сообщили в МИД.

В ведомстве также отметили, что де-юре расшифровку осуществляли органы по расследованию авиакатастроф Ирана, однако де-факто она проходила во французской лаборатории с участием лучших мировых экспертов из США, Канады, Великобритании и Украины.

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Катастрофа самолета МАУ в Иране

Рано утром 8 января Boeing 737-800 авиакомпании МАУ был сбит в районе международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране сразу после вылета в Киев.

Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. На борту было 11 украинцев. Больше всего своих граждан в авиакатастрофе потеряли Иран и Канада – 82 и 63 соответственно.

Иранские власти 11 января признали ошибку своих военных, которые сбили лайнер.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

20 июля черные ящики самолета МАУ доставили для расшифровки в Париж.