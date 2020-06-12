Президент Владимир Зеленский предложил шведам строить в Украине мусороперерабатывающие заводы.
Об этом шла речь в телефонном разговоре главы государства с премьер-министром Швеции Стефаном Льовеном.
— Владимир Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине, — сказано в сообщении.
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Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку Швецией суверенитета и проинформировал о ситуации на Донбассе. Он также отметил необходимость возвращения Крыма на повестку дня.
— Прошу вас поддерживать вопрос возвращения Крыма в повестке дня. Годами звучало только вопросы прекращения войны на Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно из Крыма, — отметил Зеленский.
Мусор в Швеции
В стране перерабатывают 99% мусора. Попутно импортируя около 700 тыс. тонн мусора из других стран. Шведы раздельно собирают газеты, пластик, металл, стекло, электрические приборы, лампочки и батарейки.
Утилизация твердых отходов обеспечивает 20% тепла в шведских домах. Органические отходы вывозят на поля.
Пепел вывозят и просеивают — гравий используют в строительстве дорог. На полигон попадает 1% переработанного мусора.
Мусор в Украине
По данным Госэкоинспекции, Украина ежегодно производит более 400 млн тонн отходов, из которых лишь 5-7% — перерабатываются.
В стране есть проблема с утилизацией отходов. Большинство из них сейчас выбрасывается незаконно, что может угрожать здоровью и жизни людей.
Особенно опасно медицинский мусор. Ситуация обострилась после вспышки коронавируса, ведь количество больных выросло, а с ней — и опасных отходов.