За оцінками, до 2040 року 1,3 млрд тонн пластику буде знаходитися в навколишньому середовищі – як на суші, так і в океані – якщо не буде вжито заходів у всьому світі.

Щоб перетворити цю складну проблему в цифри, дослідники відстежували виробництво, використання та утилізацію пластмаси в усьому світі.

Доктор Костас Веліс з Університету Лідса заявив, що число “приголомшує”, але що у людства є “технологія і можливість зупинити забруднення”.

– Це перша комплексна оцінка того, якою може бути картина через 20 років. Важко уявити собі таку велику кількість, але, якби ви могли уявити, що викладаєте увесь цей пластик на плоску поверхню, він зайняв би територію Великої Британії 1,5 рази, – сказав Веліс.

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Проблема зі сміттям в Україні

Україна щорічно переробляє лише 5-7% з більш ніж 400 млн тонн вироблених відходів.

Після спалаху коронавірусу загострилася ситуація з медвідходами, які в нашій країні часто викидаються незаконно, незважаючи на те, що в Україні є підприємства, готові безпечно і законно утилізувати таке сміття.

Джерело: Science