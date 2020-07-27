В понедельник, 27 июля, цена на золото взлетела до рекордного уровня $1943 за унцию.

Это самый высокий показатель в истории. В 2011 году из-за сложных отношений Китая с Америкой была самая высокая цена за золото.

По мнению специалистов, золото растет в цене также и из-за пандемии коронавируса. Из-за карантина, введенного во всем мире, росту цены золота также способствует агрессивное смягчение денежно-кредитной политики.

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Также до самого низкого уровня за два года упал и индекс доллара – на 0,4%. Однако евро вырос на 0,4% до 1,1697 за доллар.

В то же время стоимость серебра выросла до $24 за унцию.

Курс валют на 27 июля

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 27 июля на уровне 27,75 грн за доллар, что на 13 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

По данным Нацбанка, курс евро упал на 1 копейку и составил 32,22 грн. Курс выше был только 14 января 2019, тогда он составлял 32,47 грн за евро.