У понеділок, 27 липня, ціна на золото злетіла до рекордного рівня $1943 за унцію.

Це найвищий показник в історії. У 2011 році через складні відносиги Китаю з Америкою була найвища ціна за золото.

На думку фахівців, золото зростає в ціні також і через пандемію коронавірусу. Через карантин, який ввели в усьому світі, зростанню ціни золота також сприяє агресивне пом’якшення грошово-кредитної політики.

Також до найнижчого рівня за два роки впав і індекс долара – на 0,4%. Однак євро виріс на 0,4% до 1,1697 за долар.

Водночас вартість срібла виросла до $24 за унцію.

Курс валют на 27 липня

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 27 липня на рівні 27,75 грн за долар, що на 13 копійок менше в порівнянні з попереднім банківським днем.

За даними Нацбанку, курс євро впав на 1 копійку і склав 32,22 грн. Курс вище був лише 14 січня 2019 року, тоді він становив 32,47 грн за євро.