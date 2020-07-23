Болгарский авиакомпания Voyage Air начинает авиаперелеты в Украине. Сейчас билеты уже появились в продаже.

Открываются рейсы из города Варны в Киев и Львов. 25 июля вылетит первый рейс Киев-Варны. Авиаперелеты будут осуществляться один раз в неделю — каждую субботу. Из Киева самолет будет вылетать в 16.20, а продолжительность полета составит около полутора часов.

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Первый перелет из Львова в Варну запланирован на 27 июля. Эти рейсы будут курсировать также один раз в неделю, а именно по понедельникам. Из Львова вылет будет в 14.20.

Восстановление авиасообщения

С 15 июня в Украине восстановлено международные регулярные пассажирские авиаперевозки. Первым рейсом, который принял аэропорт Борисполь, стал Минск-Киев.

Начиная с 21 июля для украинцев открыли свои границы 39 стран мира. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, не все страны разрешают свободный въезд. Он порекомендовал внимательно изучать информацию перед въездом в страну и узнавать все детали.

Также с 22 июля Черногория закрыла свои границы для граждан Украины, которые захотят въехать на территорию страны на автомобиле, однако смогут к ней попасть на самолете.

Источник: Lowcost Avia