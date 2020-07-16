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Факты / Мир

Без обсервации и теста на Covid-19: Болгария открыла границы для Украины

Власти Болгарии разрешили въезд для украинцев с 16 июля.

Соответствующий указ Минздрава Болгарии №РД-01-405 приняли 15 июля.

В документе граждан Украины отнесли к категории исключения, которым разрешен въезд в страну.

В него также попали граждане стран ЕС, Шенгенской зоны, Великобритании, Алжира, Канады, Австралии, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

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Также в документе говорится, что украинцы освобождаются от обязательного предъявления справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус и 14-дневной обсервации.

Однако, по состоянию на 9 июля, Минздрав Украины относит Болгарию к странам красной зоны. Это означает, что по возвращению в Украину необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию или сделать ПЦР-тест.

Отдых в Египте и Албании

15 июля Кабмин отменил обязательную 14-дневную самоизоляцию для туристов, которые отдыхали в Египте или Албании.

Кроме того, отдыхающим после возвращения из отпуска не нужно будет делать тест на коронавирус.

Фото: Dreamstime

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