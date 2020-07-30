В Беларуси похитили сестру одной из главных оппозиционерок Вероники Цепкало

В Беларуси 30 июля похитили родную сестру Вероники Цепкало, соратницы оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Мужчина Вероники, Валерий Цепкало из-за давления властей вместе с детьми был вынужден бежать из страны.

Девушку похитила группа неизвестных людей в гражданской одежде на одной из парковок в Минске.

Читайте: Акции, протесты и репрессии — возможен ли Майдан в России и Беларуси

— Я рассматриваю это как политическое давление на меня, моего мужа и нашу избирательную кампанию, — сказала Вероника Цепкало.

В тот же день Вероника Цепкало чуть не попала в полицейский участок: ее машину остановили правоохранители, чтобы отвезти для дачи показаний.

Сестра Вероники работает в Белгазпромбанке, руководителем которого был Виктор Бабарико. Его арестовали после того, как объявил о своем намерении принять участие в президентских выборах 9 августа.

Вечером 29 июня в Минске арестовали политтехнолога Виталия Шклярова, который сотрудничал с белорусским оппозиционером Сергеем Тихановским.

Мужчине инкриминируют “совершение насильственных действий против милиционера и вмешательстве в выборы”.

Фото: Наша Ніва