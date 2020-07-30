У Білорусі викрали сестру однієї із головних опозиціонерок Вероніки Цапкали

У Білорусі 30 липня викрали рідну сестру Вероніки Цапкали, соратниці опозиційного кандидата Світлани Тихановської.

Чоловік Вероніки, Валерій Цапкало через тиск влади разом із дітьми змушений був тікати з країни.

Дівчину викрала група невідомих людей у цивільному одязі на одній із парковок у Мінську.

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– Я розглядаю це як політичний тиск на мене, мого чоловіка і нашу виборчу кампанію, – сказала Вероніка Цапкала.

Того ж дня Вероніка Цапкала мало не потрапила до поліцейського відділку: її машину зупинили правоохоронці, щоб відвезти для дачі показів.

Сестра Вероніки працює у Белгазпромбанку, керівником якого був Віктор Бабарико. Його заарештували після того, як оголосив про свій намір взяти участь у президентських виборах 9 серпня.

Ввечері 29 липня у Мінську заарештували політтехнолога Віталія Шклярова, який співпрацював із білоруським опозиціонером Сергієм Тихановським.

Чоловіку інкримінують “скоєння насильницьких дій проти міліціонера і втручанні в вибори”.

Фото: Наша Ніва