В столице Беларуси Минске прошел крупнейший за последние годы оппозиционный митинг с участием 63 тысяч протестующих.

Паглядзіце! Адчуйце атмасферу! Яшчэ фота з мітынгу ў падтрымку Ціханоўскай pic.twitter.com/nX1sZzqeJe — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Белорусы выражали свою поддержку главному противнику Лукашенко Светлане Тихановськой. Кроме нее, на митинге была представитель штаба Виктора Бабарыка, которого тоже не допустили на выборы Мария Колесникова и жена другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало — Вероника.

Якія прыгожыя людзі прыйшлі на пікет Ціханоўскай. pic.twitter.com/UFwKU41OpS — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

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Несмотря на предупреждения властей о возможных провокациях, митинг собрал не менее 63 тыс. человек.

По крайней мере, столько, по данным волонтерской службы правозащитного центра Весна, проходило через металлоискатели с 17.30 до 20.30.

Новае відэа з дрону. Мора людзей! Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com/nlq8jsLpJB — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Выборы в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Протесты в стране начались с отказв местного ЦИК регистрировать оппозиционных кандидатов.

Первые акции состоялись 29 мая и периодически разгораются до сих пор.

Новой вспышки они получили после ареста кандидатов Виктора и Эдуарда Бабарико. Тогда около 3 тыс. человек создали живую цепь в Минске, общая длина которого превысила 3 ​​км.