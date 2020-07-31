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Факты / Мир

В Минске 63 тыс. белорусов вышли на оппозиционный митинг

В столице Беларуси Минске прошел крупнейший за последние годы оппозиционный митинг с участием 63 тысяч протестующих.

Белорусы выражали свою поддержку главному противнику Лукашенко Светлане Тихановськой. Кроме нее, на митинге была представитель штаба Виктора Бабарыка, которого тоже не допустили на выборы Мария Колесникова и жена другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало — Вероника.

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Несмотря на предупреждения властей о возможных провокациях, митинг собрал не менее 63 тыс. человек.

По крайней мере, столько, по данным волонтерской службы правозащитного центра Весна, проходило через металлоискатели с 17.30 до 20.30.

Выборы в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Протесты в стране начались с отказв местного ЦИК регистрировать оппозиционных кандидатов.

Первые акции состоялись 29 мая и периодически разгораются до сих пор.

Новой вспышки они получили после ареста кандидатов Виктора и Эдуарда Бабарико. Тогда около 3 тыс. человек создали живую цепь в Минске, общая длина которого превысила 3 ​​км.

Источник: Радио Свобода

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