В столице Беларуси Минске прошел крупнейший за последние годы оппозиционный митинг с участием 63 тысяч протестующих.
Паглядзіце! Адчуйце атмасферу!
Яшчэ фота з мітынгу ў падтрымку Ціханоўскай pic.twitter.com/nX1sZzqeJe
— Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020
Белорусы выражали свою поддержку главному противнику Лукашенко Светлане Тихановськой. Кроме нее, на митинге была представитель штаба Виктора Бабарыка, которого тоже не допустили на выборы Мария Колесникова и жена другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало — Вероника.
Якія прыгожыя людзі прыйшлі на пікет Ціханоўскай. pic.twitter.com/UFwKU41OpS
— Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020
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Несмотря на предупреждения властей о возможных провокациях, митинг собрал не менее 63 тыс. человек.
По крайней мере, столько, по данным волонтерской службы правозащитного центра Весна, проходило через металлоискатели с 17.30 до 20.30.
Новае відэа з дрону.
Мора людзей!
Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com/nlq8jsLpJB
— Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020
Выборы в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Протесты в стране начались с отказв местного ЦИК регистрировать оппозиционных кандидатов.
Первые акции состоялись 29 мая и периодически разгораются до сих пор.
Новой вспышки они получили после ареста кандидатов Виктора и Эдуарда Бабарико. Тогда около 3 тыс. человек создали живую цепь в Минске, общая длина которого превысила 3 км.