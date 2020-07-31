У столиці Білорусі Мінську пройшов найбільший за останні роки опозиційний мітинг з участю 63 тисяч протестувальників.

Паглядзіце! Адчуйце атмасферу! Яшчэ фота з мітынгу ў падтрымку Ціханоўскай pic.twitter.com/nX1sZzqeJe — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Білоруси висловлювали свою підтримку головному противнику Лукашенка Світлані Тіхановськой. Окрім неї, на мітингу була представниця штабу Віктора Бабарика, якого теж не допустили на вибори Марія Колеснікова та дружина іншого незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала – Вероніка.

Якія прыгожыя людзі прыйшлі на пікет Ціханоўскай. pic.twitter.com/UFwKU41OpS — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Читайте: У Білорусі викрали сестру однієї із головних опозиціонерок Вероніки Цапкали

Незважаючи на попередження влади про можливі провокації, мітинг зібрав не менше 63 тис. осіб.

Принаймні, стільки, за даними волонтерської служби правозахисного центру Весна, проходило через металошукачі з 17.30 до 20.30.

Новае відэа з дрону. Мора людзей! Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com/nlq8jsLpJB — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Вибори у Білорусі