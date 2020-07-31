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У Мінську 63 тис. білорусів вийшли на опозиційний мітинг

У столиці Білорусі Мінську пройшов найбільший за останні роки опозиційний мітинг з участю 63 тисяч протестувальників.

Білоруси висловлювали свою підтримку головному противнику Лукашенка Світлані Тіхановськой. Окрім неї, на мітингу була представниця штабу Віктора Бабарика, якого теж не допустили на вибори Марія Колеснікова та дружина іншого незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала – Вероніка.

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Незважаючи на попередження влади про можливі провокації, мітинг зібрав не менше 63 тис. осіб.

Принаймні, стільки, за даними волонтерської служби правозахисного центру Весна, проходило через металошукачі з 17.30 до 20.30.

Вибори у Білорусі

Президентські вибори у Білорусі заплановані на 9 серпня. Протести у країні почались з відмови місцевого ЦВК реєструвати опозиційних кандидатів.

Перші акції відбулись 29 травня і періодично розгоряються досі.

Нового спалаху вони набули після арешту кандидатів Віктора та Едуарда Бабарико. Тоді близько 3 тис. людей створили живий ланцюг у Мінську, загальна довжина якого перевищила 3 км.

Джерело: Радіо Свобода

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