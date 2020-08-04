Повістки у Білорусі: чому після виборів усіх скликають на військові збори

11 серпня, одразу після виборів президента Білорусі, на півночі країни розпочнуться планові військові збори.

Про це заявила представник міністерства оборони Білорусі Наталія Гаврусік.

– Підготовка військово-навченого резерву на військових зборах – це процес, який в Збройних силах йде безперервно. Військовозобов’язаних постійно викликають на збори різної тривалості протягом року, – сказала Гаврусік.

Вона пояснила, що отримання повістки необов’язково означають виклик на збори: актуалізація документів, даних військовозобов’язаних, приписів про мобілізацію – звичайна робота військкоматів.

За її словами, військові збори пройдуть у Вітебській області країни, прикордонній з Росією.

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Напередодні з’явилася інформація, що в Білорусі чоловіки віком до 35 років, які проходили службу в збройних силах, несподівано отримали повістки у військкомати. Їм наказано з’явитися туди на наступний день після виборів.

Бійня у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про спробу “організувати бійню в центрі Мінська” і що на це були направлені мільярдні ресурси, щоб дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів.

– Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який був перекинутий на південь, – сказав Олександр Лукашенко.

Він безпосередньо нікого не звинуватив у спробі організувати бійню, але далі перейшов до розповіді про затриманих в Білорусі російських найманців.