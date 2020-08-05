Селитра, ракеты Ирана и НЛО: все версии причин взрыва в Бейруте

В результате мощного взрыва на портовых складах недалеко от центра ливанской столицы Бейрута, где хранятся взрывоопасные материалы, погибло, по меньшей мере, 78 человек, ранены около 4 тыс. человек.
Официальные лица заявили, что ожидают дальнейшего увеличения числа погибших после взрыва во вторник, 4 августа, поскольку спасатели продолжают доставать из завалов раненных и погибших.
Это был самый мощный взрыв в Бейруте за многие годы, который уже переживает экономический кризис и всплеск Covid-19.
Версии причин взрыва
Взрыв аммиачной селитры – официальная версия
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что в порту взорвались 2 750 тонн аммиачной селитры, используемой в удобрениях и бомбах, которая в течение шести лет хранилась на складах без мер безопасности.
Селитра взорвалась во время сварочных работ на складе, где пытались заварить небольшое отверстие.
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Атака Израиля
Израильские военные заявили, что не имеют отношения ко взрыву.
Ливанская Хезболла также опровергла утверждения о том, что источником взрыва было нападение Израиля на них.
Израильская армия часто проводит операции против объектов Хезболлы в Ливане.
СМИ писали о том, что целью взрыва могло быть уничтожение частей иранских ракет для Хезболлы, которые якобы хранились в портовых складах.
Непознанный летающий объект
Еще одна неподтвержденная версия взрыва появилась после того, как в сети опубликовали видео, на котором неопознанный летающий объект попадает в зону взрыва.
На кадрах видно, что мощный взрыв происходит сразу после того, как слева к складу подлетает летающий объект.
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Uçan cisim sol çaprazdan patlama-yangın bölgesine giriyor ve hemen ardından o korkunç patlama gerçekleşiyor.#Beyrut, #Beirut #BeirutExplosion pic.twitter.com/ACdTpQJH5H
— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) August 5, 2020
Источник: Hyrriyet
Фото: Скриншот