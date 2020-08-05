Селитра, ракеты Ирана и НЛО: все версии причин взрыва в Бейруте

В результате мощного взрыва на портовых складах недалеко от центра ливанской столицы Бейрута, где хранятся взрывоопасные материалы, погибло, по меньшей мере, 78 человек, ранены около 4 тыс. человек.

Официальные лица заявили, что ожидают дальнейшего увеличения числа погибших после взрыва во вторник, 4 августа, поскольку спасатели продолжают доставать из завалов раненных и погибших.

Это был самый мощный взрыв в Бейруте за многие годы, который уже переживает экономический кризис и всплеск Covid-19.

Версии причин взрыва

Взрыв аммиачной селитры – официальная версия

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что в порту взорвались 2 750 тонн аммиачной селитры, используемой в удобрениях и бомбах, которая в течение шести лет хранилась на складах без мер безопасности.

Селитра взорвалась во время сварочных работ на складе, где пытались заварить небольшое отверстие.

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Атака Израиля

Израильские военные заявили, что не имеют отношения ко взрыву.

Ливанская Хезболла также опровергла утверждения о том, что источником взрыва было нападение Израиля на них.

Израильская армия часто проводит операции против объектов Хезболлы в Ливане.

СМИ писали о том, что целью взрыва могло быть уничтожение частей иранских ракет для Хезболлы, которые якобы хранились в портовых складах.

Непознанный летающий объект

Еще одна неподтвержденная версия взрыва появилась после того, как в сети опубликовали видео, на котором неопознанный летающий объект попадает в зону взрыва.

На кадрах видно, что мощный взрыв происходит сразу после того, как слева к складу подлетает летающий объект.

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Uçan cisim sol çaprazdan patlama-yangın bölgesine giriyor ve hemen ardından o korkunç patlama gerçekleşiyor.#Beyrut, #Beirut #BeirutExplosion pic.twitter.com/ACdTpQJH5H — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) August 5, 2020

Источник: Hyrriyet

Фото: Скриншот