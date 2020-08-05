Украина предложила помощь Ливану

Украина готова предоставить Ливану помощь в связи со взрывом в Бейруте.

К месту взрыва могут отправить спасателей, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 5 августа.

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— В случае необходимости мы готовы оказывать всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской республике с предложениями о предоставлении необходимой помощи, — сказал Шмыгаль.

Взрыв в Бейруте

4 августа в порту города Бейрут раздался взрыв. Взрывная волна уничтожила припортовый район, пострадали несколько тысяч человек, погибло более сотни.

В городе выбило все окна в 10 км от эпицентра взрыва.

По предварительным данным, сдетонировали 2 750 тонн нитрата аммония, который привезли в порт города еще в 2014 году. Взрыв вероятно произошел во время сварочных работ на складе, где находился нитрат аммония.