Селітра, ракети Ірану та НЛО: усі версії причин вибуху в Бейруті

Внаслідок потужного вибуху на портових складах недалеко від центру ліванської столиці Бейрута, де зберігаються вибухонебезпечні матеріали, загинуло, щонайменше, 78 осіб, поранено близько 4 тис. осіб.

Офіційні особи заявили, що очікують подальшого збільшення кількості загиблих після вибуху у вівторок, 4 серпня, оскільки рятувальники продовжують діставати з-під завалів поранених і загиблих.

Це був найпотужніший вибух у Бейруті за багато років, який вже переживає економічну кризу і сплеск Covid-19.

Версії причин вибуху

Вибух аміачної селітри – офіційна версія

Президент Лівану Мішель Аун заявив, що в порту вибухнули 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах і бомбах, яка протягом шести років зберігалася на складах без заходів безпеки.

Селітра вибухнула під час зварювальних робіт на складі, де намагалися заварити невеликий отвір.

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Атака Ізраїлю

Ізраїльські військові заявили, що не мають відношення до вибуху.

Ліванська Хезболла також спростувала твердження про те, що джерелом вибуху був напад Ізраїлю на них.

Ізраїльська армія часто проводить операції проти об’єктів Хезболли в Лівані.

ЗМІ писали про те, що метою вибуху могло бути знищення частин іранських ракет для Хезболли, які нібито зберігалися в портових складах.

Непізнаний літаючий об’єкт

Ще одна непідтверджена версія вибуху з’явилася після того, як у мережі опублікували відео, на якому непізнаний літаючий об’єкт потрапляє в зону вибуху.

На кадрах видно, що потужний вибух відбувається одразу після того, як зліва до складу підлітає літаючий об’єкт.

Artık nasıl yorumlarsanız!

Uçan cisim sol çaprazdan patlama-yangın bölgesine giriyor ve hemen ardından o korkunç patlama gerçekleşiyor.#Beyrut, #Beirut #BeirutExplosion pic.twitter.com/ACdTpQJH5H — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) August 5, 2020

Джерело: Hyrriyet

Фото: Скріншот