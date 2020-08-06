Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о готовности заплатить до $10 млн за информацию о лицах,которые возможно вмешиваться в американские выборы.

— Программа госдепартамента Награда за справедливость предлагает вознаграждение в $10 млн за установление или обнаружения вредоносных лиц, вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств.

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Президентские выборы в США состоятся 3 ноября, инаугурация нового президента запланирована на январь 2021 года.

Вероятность победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена составляет 91%, согласно модели президентские выборы в США от издания The Economist.

Победителя на выборах определять не большинством голосов, а их распределением в коллегии выборщиков. Поэтому количество голосов за кандидатов зависит от результатов голосования в конкретных штатах.

Источник: Госдепартамент США