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Факты / Мир

$10 млн за информацию о вмешательстве в выборы: Госдеп предложил вознаграждение

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о готовности заплатить до $10 млн за информацию о лицах,которые возможно вмешиваться в американские выборы.

— Программа госдепартамента Награда за справедливость предлагает вознаграждение в $10 млн за установление или обнаружения вредоносных лиц, вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств.

Читайте: Будут голосовать не за Байдена, а против Трампа — чего ожидать от выборов в США

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября, инаугурация нового президента запланирована на январь 2021 года.

Вероятность победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена составляет 91%, согласно модели президентские выборы в США от издания The Economist.

Победителя на выборах определять не большинством голосов, а их распределением в коллегии выборщиков. Поэтому количество голосов за кандидатов зависит от результатов голосования в конкретных штатах.

Источник: Госдепартамент США

Фото: Dreamstime

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