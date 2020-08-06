Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив про готовність заплатити до $10 мільйонів за інформацію про осіб, які можливо втручатимуться в американські вибори.

– Програма держдепартаменту Нагорода за справедливість пропонує нагороду до $10 млн за встановлення або виявлення зловмисних осіб, які втручаються у вибори в США, діючи за розпорядженням іноземних урядів.

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Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада, інавгурація нового президента запланована на січень 2021 року.

Імовірність перемоги кандидата від Демократичної партії Джо Байдена становить 91%, відповідно до моделі президентські вибори у США від видання The Economist.

Переможця на виборах визначатимуть не більшістю голосів виборців, а їхнім розподілом у колегії виборників. Тому кількість голосів за кандидатів залежить від результатів голосування в конкретних штатах.

Джерело: Держдепартамент США