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Факты / Мир

Взрыв в Бейруте произошел из-за коррупции – премьер Ливана

Взрыв в Бейруте (Ливан), которые унес жизни 158 людей, произошел из-за коррупции.

Об этом заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб.

— Мы находимся в чрезвычайном положении, связанном с судьбой страны и ее будущим. Расследование катастрофы взрыва в Бейруте не займет много времени. Мы не цепляемся за кресло и хотим национального решения, которое спасет страну, — отметил премьер.

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Также он добавил, что уже в понедельник, 10 августа, он внесет в Кабинет министров законопроект о проведении досрочных парламентских выборов.

Протесты в Бейруте

8 августа в Бейруте вспыхнули антиправительственные демонстрации из-за взрыва в порту, которые переросли в массовые беспорядки.

Протестующие требуют отставки правительства и наказать высокопоставленных чиновников, которых они считают виновными во взрыве.

Источник: Al Arabiya

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