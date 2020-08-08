Взрыв в Бейруте (Ливан), которые унес жизни 158 людей, произошел из-за коррупции.
Об этом заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб.
— Мы находимся в чрезвычайном положении, связанном с судьбой страны и ее будущим. Расследование катастрофы взрыва в Бейруте не займет много времени. Мы не цепляемся за кресло и хотим национального решения, которое спасет страну, — отметил премьер.
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Также он добавил, что уже в понедельник, 10 августа, он внесет в Кабинет министров законопроект о проведении досрочных парламентских выборов.
Протесты в Бейруте
8 августа в Бейруте вспыхнули антиправительственные демонстрации из-за взрыва в порту, которые переросли в массовые беспорядки.
Протестующие требуют отставки правительства и наказать высокопоставленных чиновников, которых они считают виновными во взрыве.
Источник: Al Arabiya