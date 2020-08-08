Вибух в Бейруті (Ліван), який забрав життя 158 людей, стався через корупцію.
Про це заявив прем’єр-міністр Лівану Хасан Діабі.
– Ми перебуваємо у надзвичайному стані, пов’язаному з долею країни та її майбутнім. Розслідування катастрофи вибуху в Бейруті не займе багато часу. Ми не чіпляємося за крісло і хочемо національного рішення, яке врятує країну, – зазначив прем’єр.
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Також він додав, що вже в понеділок, 10 серпня, він внесе до Кабінету міністрів законопроект про проведення дострокових парламентських виборів.
Протести у Бейруті
8 серпня у Бейруті спалахнули антиурядові демонстрації через вибух у порту, які переросли в масові заворушення.
Протестуючі вимагають відставки уряду і покарати високопосадовців, яких вони вважають винними у вибуху.
Джерело: Al Arabiya