Из-за очередей, образовавшиеся во многих городах, на выборах в Беларуси не смогли проголосовать многие.

В частности, в 20.00, когда голосование официально завершилось, под посольством Беларуси в Киеве избиратели начали выкрикивать лозунг Позор.

Посольство Білорусі у Києві закрили. Багато людей не проголосувало. Ось що скандують під стінами посольства: pic.twitter.com/zjeMoHtl5u — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 9, 2020

Также пользователи сети пишут, что подобная ситуация сложилась не только в Украине. В частности, у некоторых участков в Беларуси после закрытия также собираются люди. А в Минске, по словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, на некоторых участках голосование продолжится.

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Недовольные из-за того, что не успели отдать свой голос, избиратели в Москве. Они также остались под зданием посольства, куда даже приехала полиция.

Между тем, результаты экзит-пола выборов в Беларуси свидетельствуют о лидерстве Александра Лукашенко — за него проголосовали 79,7%. На втором месте оказалась Светлана Тихановська — у нее 6,8% голосов.