PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Позор! В Киеве под посольством Беларуси собрались избиратели, которые не успели проголосовать

Из-за очередей, образовавшиеся во многих городах, на выборах в Беларуси не смогли проголосовать многие.

В частности, в 20.00, когда голосование официально завершилось, под посольством Беларуси в Киеве избиратели начали выкрикивать лозунг Позор.

Также пользователи сети пишут, что подобная ситуация сложилась не только в Украине. В частности, у некоторых участков в Беларуси после закрытия также собираются люди. А в Минске, по словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, на некоторых участках голосование продолжится.

Читайте: Как проходят выборы президента Беларуси — последние новости

Недовольные из-за того, что не успели отдать свой голос, избиратели в Москве. Они также остались под зданием посольства, куда даже приехала полиция.

Между тем, результаты экзит-пола выборов в Беларуси свидетельствуют о лидерстве Александра Лукашенко — за него проголосовали 79,7%. На втором месте оказалась Светлана Тихановська — у нее 6,8% голосов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка