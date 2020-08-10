Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, в состав которого входят Украина, Польша и Литва, обратились к властям Беларуси из-за протестов.

— Мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью.

Также главы МИД в совместном заявлении отметили, что уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси.

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Также министры выразили уверенность, что только путем диалога ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь.

В случае необходимости страны Люблинского треугольника открыты для любой помощи.

Протесты в Беларуси продолжаются уже второй день подряд. В частности, сегодня в центре Минска на улице Кальварийской против мирных демонстрантов применили войска специального назначения.

Бойцы с оранжевыми повязками и милиция в очередной раз разогнали демонстрантов.