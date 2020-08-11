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Факти / Світ

Україна, Польща і Литва закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Україна, Польща і Литва закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили

Міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника, до складу якого входять Україна, Польща і Литва, звернулися до влади Білорусі через протести.

– Ми глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів і закликаємо владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.

Також глави МЗС у спільній заяві зазначили, що повага до основних свобод та прав людини, включаючи демократію та верховенство права, є необхідною для подальшого розвитку незалежної та суверенної Білорусі.

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Також міністри висловили впевненість, що лише шляхом діалогу ситуацію можна вирішити на благо народу та держави Білорусь.

У разі потреби країни Люблінського трикутника відкриті до будь-якої допомоги.

Протести в Білорусі тривають вже другий день поспіль. Зокрема, сьогодні у центрі Мінська на вулиці Кальварійській проти мирних демонстрантів застосували війська спеціального призначення.

Бійці з помаранчевими пов’язками та міліція вчергове розігнали демонстрантів.

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Джерело: МЗС

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