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Факты / Мир

Многие меня возненавидят. Тихановская записала видеообращение

В разгар протестов в Беларуси оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская записала видеообращение.

По состоянию на утро 11 августа она находится в Литве, куда раньше выехал ее муж с детьми.

Судя по содержанию видео, вероятно, Тихановская прекращает борьбу за власть в Беларуси.

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Полный текст обращения Светланы Тихановской

Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё.

Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжёлое для себя решение.

Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него просто не могли повлиять.

И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.

Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни.

Исчезновение Тихановской

О том, что главный соперник Александра Лукашенко Светлана Тихановська исчезла, стало известно вечером 10 августа.

Примерно в 19.00 она перестала отвечать на звонки коллег и не сообщила о своем местонахождении.

На следующее утро, 11 августа, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своем Twitter объявил, что Тихановская находится в их стране.

Он также добавил, что в Литве она будет находиться в полной безопасности.

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