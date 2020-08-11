У розпал протестів у Білорусі опозиційний кандидат в президенти Світлана Тихановська записала відеозвернення.

Станом на ранок 11 серпня вона перебуває у Литві, куди раніше виїхав її чоловік з дітьми.

Судячи зі змісту відео, ймовірно, Тихановська припиняє боротьбу за владу у Білорусі.

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Повний текст звернення Світлани Тихановської

Ви знаєте, я думала, що вся ця кампанія мене дуже сильно загартувала і надала мені стільки сил, що я зможу витримати все.

Але, напевно, я так і залишилася тією слабкою жінкою, якою була спочатку. Я ухвалила дуже важке для себе рішення.

Це рішення я ухвалила абсолютно самостійно: ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій жодним чином на нього просто не могли вплинути.

І я знаю, що багато хто мене зрозуміє, багато хто мене засудить, а дехто й зненавидить. Але, знаєте, не дай бог опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я.

Тому, люди, бережіть себе, будь ласка: жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти – це найважливіше, що є в нашому житті.

Зникнення Тихановської

Про те, що головний суперник Олександра Лукашенка Світлана Тихановська зникла, стало відомо ввечері 10 серпня.

Приблизно о 19.00 вона перестала відповідати на дзвінки колег і не повідомила про своє місцезнаходження.

Наступного ранку, 11 серпня, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус у своєму Twitter оголосив, що Тихановська перебуває у їхній країні.

Він також додав, що у Литві вона перебуватиме у повній безпеці.