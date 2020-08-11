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Факты / Мир

Польша хочет стать посредником между Лукашенко и оппозицией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил желание стать посредником в переговорах между действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко и оппозицией.

— Польша готова к посредничеству между президентом Беларуси Лукашенко и оппозицией, — отметил министр.

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9 августа Александр Лукашенко в шестой раз победил на выборах президента и набрал 80,08% голосов, его оппонент Светлана Тихановськая — 10,09%.

После объявления результатов граждане не поверили в легитимность подсчета голосов и начали протесты в Беларуси против действующей власти в стране.

11 августа в Беларуси объявили национальную забастовку, инициированную участниками акций протеста против фальсификаций результатов президентских выборов. Они выдвинули следующие требования: освобождение всех политических заключенных и проведение честных выборов.

Источник: AFP

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