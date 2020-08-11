Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович висловив бажання стати посередником у переговорах між чинним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та опозицією.

– Польща готова до посередництва між президентом Білорусі Лукашенком та опозицією, – зазначив міністр.

#BREAKING Poland ready to mediate between Belarus president Lukashenko, opposition: foreign minister pic.twitter.com/1IxahBmTDu — AFP news agency (@AFP) August 11, 2020

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9 серпня Олександр Лукашенко вшосте переміг на виборах президента та набрав 80,08% голосів, його опонент Світлана Тихановська – 10,09%.

Після оголошення результатів громадяни не повірили у легітимність підрахунку голосів та розпочали протести у Білорусі проти чинної влади у країні.

11 серпня у Білорусі оголосили національний страйк, ініційований учасниками акцій протесту проти фальсифікацій результатів президентських виборів. Вони висунули такі вимоги: звільнення усіх політичних в’язнів та проведення чесних виборів.

Джерело: AFP