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Польща хоче стати посередником між Лукашенком і опозицією

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович висловив бажання стати посередником у переговорах між чинним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та опозицією.

 – Польща готова до посередництва між президентом Білорусі Лукашенком та опозицією, – зазначив міністр.

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9 серпня Олександр Лукашенко вшосте переміг на виборах президента та набрав 80,08% голосів, його опонент Світлана Тихановська – 10,09%.

Після оголошення результатів громадяни не повірили у легітимність підрахунку голосів та розпочали протести у Білорусі проти чинної влади у країні.

11 серпня у Білорусі оголосили національний страйк, ініційований учасниками акцій протесту проти фальсифікацій результатів президентських виборів. Вони висунули такі вимоги: звільнення усіх політичних в’язнів та проведення чесних виборів.

Джерело: AFP

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