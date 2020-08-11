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Факти / Світ

В обмін на звільнення соратниці: Тихановську з країни вивезла білоруська влада

Кандидат в президенти Світлана Тихановська у розпал протестів в Білорусі покинула країну, щоб добитися звільнення Марії Мороз, начальника її передвиборчого штабу.

– У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі і жива. Вони поїхали разом з Марією Мороз.

Однак в заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани, – повідомила довірена особа Тихановської Ольга Ковальова.

Вона підкреслила, що опозиційний штаб Світлани Тихановської продовжує виступати проти насильства на сутичок із міліцією під час протестів в Білорусі.

З початку перших масових акцій штаб відмовився виходити на вулиці разом із протестувальниками.

Відеозвернення Тихановської

11 серпня Світлана Тихановська записала відеозвернення, у якому пояснила свою позицію щодо подальшої боротьби за владу у Білорусі.

– Напевно, я так і залишилася тією слабкою жінкою, якою була спочатку. Я ухвалила дуже важке для себе рішення, – заявила вона.

Тихановська також наголосила, що жодне життя не варте того, що зараз відбувається на вулицях Білорусі.

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