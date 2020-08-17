Не допустить сценария Крыма: премьер Чехии призвал ЕС помочь белорусам

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал ЕС действовать, чтобы помочь народу Беларуси и не допустить сценариев вторжения России, как это было в Крыму в 2014 году и в Чехии в 1968 году.

— Кто-то должен договориться с президентом РФ Владимиром Путиным от имени ЕС и должен дать понять, что невозможно то, что произошло с Крымом или то, что произошло в нашей стране в 1968 году. Эти страхи есть, — предупредил Андрей Бабиш.

Бабиш призвал ЕС побудить белорусов не бояться воплощать в жизнь модель Бархатной революции ноября 1989 года.

Как известно, Бархатная революция привела к выводу всех 73 тыс. советских войск из Чехословакии, отставке Политбюро Коммунистической партии, а в следующем месяце избранию президентом Вацлава Гавела.

Читайте: Протесты в Беларуси онлайн

Протесты в Беларуси

В воскресенье около 200 тыс. белорусов провели демонстрацию в Минске. Во время аналогичных акций протеста по всей стране люди требовали повторного проведения президентских выборов, которые, по их мнению, были сфальсифицированы.

Действующий президент Лукашенко исключил новые выборы и уже дважды звонил российскому коллеге Владимиру Путину, обвиняя в протестах в Беларуси Запад.

16 августа очевидцы сняли в России движение десятков грузовиков с военными к границам Беларуси.

Фото: TUT.by