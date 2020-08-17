Не допустити сценарію Криму: прем’єр Чехії закликав ЄС допомогти білорусам

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав ЄС діяти, щоб допомогти народу Білорусі та не допустити сценаріїв вторгнення Росії, як це було в Криму в 2014 році та в Чехії у 1968 році.

– Хтось повинен домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним від імені ЄС і повинен дати зрозуміти, що неможливо те, що сталося з Кримом або те, що сталося в нашій країні у 1968 році. Ці страхи є, – попередив Андрей Бабіш.

Бабіш закликав ЄС спонукати білорусів не боятися втілювати в життя модель Оксамитової революції листопада 1989 року.

Як відомо, Оксамитова революція привела до виходу всіх 73 тис. радянських військ із Чехословаччини, відставки Політбюро Комуністичної партії, а в наступному місяці обрання президентом Вацлава Гавела.

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Протести у Білорусі

У неділю близько 200 тис. білорусів взяли участь у демонстрації в Мінську. Під час аналогічних акцій протесту в усій країні люди вимагали повторного проведення президентських виборів, які, на їхню думку, були сфальсифіковані.

Чинний президент Лукашенко виключив нові вибори і вже двічі дзвонив російському колезі Володимиру Путіну, звинувачуючи у протестах у Білорусі Захід.

16 серпня очевидці зняли в Росії рух десятків вантажівок з військовими до кордонів Білорусі.

Фото: TUT.by