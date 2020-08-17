Лоукостер Ryanair в сентябре и октябре 2020 года планирует сократить количество рейсов на 20%, о закрытии маршрутов речь пока не идет.

Такое решение руководство бюджетной авиакомпании приняло из-за ухудшения эпидситуации в Европе, в связи с чем упал спрос на услуги перевозчика.

— У пассажиров будет возможность изменить дату рейса или получить возмещение в виде денег или ваучеров, — уточнили представители Ryanair.

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Авиакомпания в сентябре разошлет пассажирам, чьи рейсы будут отменены, сообщения с вариантами изменения или отмены перелета.

Компания Ryanair изменила правила перелета

Из-за пандемии коронавируса и введения различных карантинных мер в странах лоукостер Ryanair изменил правила перелета.

Теперь перед рейсом представители авиакомпании просят пассажиров заполнить ряд документов, в которых они подтверждают, что ознакомлены с ограничениями, которые действуют в стране.