PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Низкий спрос: Ryanair сократит количество рейсов в сентябре и октябре 2020 года

Лоукостер Ryanair в сентябре и октябре 2020 года планирует сократить количество рейсов на 20%, о закрытии маршрутов речь пока не идет.

Такое решение руководство бюджетной авиакомпании приняло из-за ухудшения эпидситуации в Европе, в связи с чем упал спрос на услуги перевозчика.

— У пассажиров будет возможность изменить дату рейса или получить возмещение в виде денег или ваучеров, — уточнили представители Ryanair.

Читайте: Ryanair анонсировал новый маршрут из Украины в Италию в 2021 году

Авиакомпания в сентябре разошлет пассажирам, чьи рейсы будут отменены, сообщения с вариантами изменения или отмены перелета.

Компания Ryanair изменила правила перелета

Из-за пандемии коронавируса и введения различных карантинных мер в странах лоукостер Ryanair изменил правила перелета.

Теперь перед рейсом представители авиакомпании просят пассажиров заполнить ряд документов, в которых они подтверждают, что ознакомлены с ограничениями, которые действуют в стране.

Источник: ВВС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка