Лоукостер Ryanair у вересні і жовтні 2020 року планує скоротити кількість рейсів на 20%, про закриття маршрутів поки не йдеться.

Таке рішення керівництво бюджетної авіакомпанії ухвалило через погіршення епідситуації у Європі, через що впав попит на послуги перевізника.

– У пасажирів буде можливість змінити дату рейсу або отримати відшкодування у вигляді грошей або ваучерів, – уточнили представники Ryanair.

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Авіакомпанія у вересні розішле пасажирам, чиї рейси будуть скасовані, повідомлення з варіантами зміни або скасування перельоту.

Компанія Ryanair змінила правила перельоту

Через пандемію коронавірусу і запровадження різних карантинних заходів у країнах лоукостер Ryanair змінив правила перельоту.

Нині перед рейсом представники авіакомпанії просять пасажирів заповнити низку документів, у яких вони підтверджують, що ознайомлені з обмеженнями, які діють у країні.