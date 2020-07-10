Лоукостер Ryanair запускает новое направление из Украины в Италию.

С 30 марта 2021 года самолеты авиакомпании будут летать по маршруту Львов-Пиза.

Вылеты будут происходить два раза в неделю — во вторник и субботу. Стоимость билета стартует от 26€, по такому тарифу пассажир может вылететь только с одной единицей багажа фиксированного размера — 40х25х20 см.

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Из-за пандемии коронавируса авиакомпания Ryanair изменила правила перелетов.

Теперь перед вылетом пассажир должен заполнить ряд документов, а также подтвердить, что он ознакомлен с правилами карантина страны, в которую он летит.

Новые требования установили из-за граждан Украины, которых 4 июля не пустили в Афины из-за запрета на пересечение границы ЕС для украинцев. Туристы из Украины вынуждены были несколько дней находиться в полицейском участке аэропорта города, после чего их двумя рейсами вернули на родину.

Источник: Ryanair