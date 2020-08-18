Протести у Білорусі: що відбувається 18 серпня

Протести у Білорусі тривають уже десятий день поспіль. Мітингувальники десятків міст виходять на вулиці Білорусі, щоб висловити незгоду з результатами президентських виборів.

Ранок 18 серпня розпочався з міжнародної реакції на ситуацію з протестами: про свою відставку заявив посол Білорусі у Словаччині, а посол в Іспанії закликав Лукашенка до перерахунку голосів.

Литва, Канада та Ірландія на офіційному рівні відмовилися визнавати офіційні результати виборів у Білорусі.

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За наказом Олександра Лукашенка відбулося нагородження білоруських міліціонерів за зразкове виконання службових обов’язків.

Список нагороджених бійців ОМОНу, міліціонерів та офіцерів внутрішніх військ було перераховано на 25 сторінках.

Тим часом білоруські ЗМІ повідомляють про щонайменше п’ятьох загиблих внаслідок силових розгонів мітингів проти Лукашенка. Загальнонаціональний страйк триває.

В радіоефірі про повернення Світлани Тихановської до Білорусі заявила довірена особа кандидатки Ольга Ковалькова.

Вона зауважила, що станеться це найближчим часом.

Також Тихановська опублікувала нове відеозвернення до білорусів, в якому закликала “не сидіти на місці, а зробити все, щоб в країні жилося вільно”.

Надвечір 18 серпня на західному кордоні з країнами ЄС в повну бойову готовність було приведено підрозділи білоруської армії. Як пояснив Олександр Лукашенко, Білорусь опинилася під зовнішньою загрозою.

Білорусь протестує

Не очікуючи на результати голосування, протести у Білорусі розпочалися у день президентських виборів, 9 серпня.

Причиною багатотисячних мирних демонстрацій стала незгода громадян із результатами виборів: окрім цього, на десятках дільниць було зафіксовано грубі порушення та фальсифікації.

Чинний президент Олександр Лукашенко, якого повністю влаштувала перемога на виборах із результатом 80%, спрямував усі сили на придушення протестів, однак на нього чекав осуд десятків країн світу та вимоги припинити знущання над білорусами.

Головною вимогою протестувальників є перерахунок голосів або ж повторні президентські вибори.