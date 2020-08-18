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Факты / Мир

Польша готова помочь белорусам, которые решили уехать из страны

Белорусы, которые решили выехать из страны из-за напряженной ситуации могут рассчитывать на помощь Польши.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел cтраны Мартин Пшидач.

— Мы хотим помочь репрессированным, тем, кто хочет уехать из страны по политическим причинам. Они получат нашу поддержку. В частности, у нас есть и будет расширенная программа стипендий для студентов и ученых.

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Кроме того, Польша даже изменит правила получения виз для белорусов. Власти уже обратились к консулам и пограничникам с просьбой как можно скорее выдавать такие визы в ситуации политической угрозы.

Сейчас уже есть единичные запросы о пересечении границы без соответствующих документов.

Со своей стороны, Кабмин заявил, что Украина готова принять 5 тыс. белорусских IT-специалистов. Квоты распределены по областям, в которых сосредоточено наибольшее количество ІТ-компаний.

В частности, Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 специалистов, Харьковская — 700, а Киев получил 2,5 тыс. квот.

Источник: RMF FM

Фото: Dreamstime

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