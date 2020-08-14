Кабинет министров Украины обеспечил возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал, что серьезные ограничения с доступом к интернету, мобильной связи и систематические перебои в работе банковской системы вынуждают ІТ-компании Беларуси искать возможности для переезда в другую страну.
— 5 тыс. квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество ІТ-компаний. Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 специалистов, Харьковская — 700, а город Киев получил 2,5 тыс. квот, — заявил Федоров.
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Он указал, что ведомство готово в режиме 24/7 оказывать содействие и консультационную поддержку иностранным ІТ-специалистам, готовым локализоваться в Украине.
Что получает работник
- 10 лет свободного проживания и работы в Украине;
- возможность регистрации физического лица-предпринимателя с целью создания собственного бизнеса;
- не нужно получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;
- человек может неограниченное количество раз выезжать за пределы Украины и возвращаться без необходимости оформлять визу;
- не нужно привязываться к конкретному месту или должности;
- приоритетное право на получение гражданства Украины;
- возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей.
Что нужно сделать?
- оформить документы с помощью ГМС;
- подать пакет документов в ГМС по месту фактического проживания или в консульство, если вы за границей;
- ГМС проверяет документы иностранца;
- обратиться в соответствующее территориальное подразделения ГМС с заявлением о получении вида на жительство;
- через 15 дней забрать свое удостоверение;
- после получения вида на жительство нужно в 30-дневный срок зарегистрировать место своего проживания.
Привлеченные в пределах квоты работники получат вид на жительство, что значительно упрощает жизнь таких иностранных работников в Украине.
Источник: Михаил Федоров