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Факты / Украина / Политика

Украина готова принять 5 тыс. белорусских IT-специалистов

Кабинет министров Украины обеспечил возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал, что серьезные ограничения с доступом к интернету, мобильной связи и систематические перебои в работе банковской системы вынуждают ІТ-компании Беларуси искать возможности для переезда в другую страну.

— 5 тыс. квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество ІТ-компаний. Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 специалистов, Харьковская — 700, а город Киев получил 2,5 тыс. квот, — заявил Федоров.

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Он указал, что ведомство готово в режиме 24/7 оказывать содействие и консультационную поддержку иностранным ІТ-специалистам, готовым локализоваться в Украине.

Что получает работник

  • 10 лет свободного проживания и работы в Украине;
  • возможность регистрации физического лица-предпринимателя с целью создания собственного бизнеса;
  • не нужно получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;
  • человек может неограниченное количество раз выезжать за пределы Украины и возвращаться без необходимости оформлять визу;
  • не нужно привязываться к конкретному месту или должности;
  • приоритетное право на получение гражданства Украины;
  • возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей.

Что нужно сделать?

  1. оформить документы с помощью ГМС;
  2. подать пакет документов в ГМС по месту фактического проживания или в консульство, если вы за границей;
  3. ГМС проверяет документы иностранца;
  4. обратиться в соответствующее территориальное подразделения ГМС с заявлением о получении вида на жительство;
  5. через 15 дней забрать свое удостоверение;
  6. после получения вида на жительство нужно в 30-дневный срок зарегистрировать место своего проживания.

Привлеченные в пределах квоты работники получат вид на жительство, что значительно упрощает жизнь таких иностранных работников в Украине.

Источник: Михаил Федоров 

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