Кабинет министров Украины обеспечил возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал, что серьезные ограничения с доступом к интернету, мобильной связи и систематические перебои в работе банковской системы вынуждают ІТ-компании Беларуси искать возможности для переезда в другую страну.

— 5 тыс. квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество ІТ-компаний. Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 специалистов, Харьковская — 700, а город Киев получил 2,5 тыс. квот, — заявил Федоров.

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Он указал, что ведомство готово в режиме 24/7 оказывать содействие и консультационную поддержку иностранным ІТ-специалистам, готовым локализоваться в Украине.

Что получает работник

10 лет свободного проживания и работы в Украине;

возможность регистрации физического лица-предпринимателя с целью создания собственного бизнеса;

не нужно получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

человек может неограниченное количество раз выезжать за пределы Украины и возвращаться без необходимости оформлять визу;

не нужно привязываться к конкретному месту или должности;

приоритетное право на получение гражданства Украины;

возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей.

Что нужно сделать?

оформить документы с помощью ГМС; подать пакет документов в ГМС по месту фактического проживания или в консульство, если вы за границей; ГМС проверяет документы иностранца; обратиться в соответствующее территориальное подразделения ГМС с заявлением о получении вида на жительство; через 15 дней забрать свое удостоверение; после получения вида на жительство нужно в 30-дневный срок зарегистрировать место своего проживания.

Привлеченные в пределах квоты работники получат вид на жительство, что значительно упрощает жизнь таких иностранных работников в Украине.

Источник: Михаил Федоров