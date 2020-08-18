Польща готова допомогти білорусам, які вирішили виїхати з країни

Білоруси, які вирішили виїхати з країни через напружену ситуацію можуть розраховувати на допомогу Польщі.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ країни Мартін Пшидач.

– Ми хочемо допомогти репресованим, тим, хто хоче виїхати з країни з політичних причин. Вони отримають нашу підтримку. Зокрема, у нас є і буде розширена програма стипендій для студентів та науковців.

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Крім того, Польща навіть змінить правила отримання віз для білорусів. Влада вже звернулася до консулів та прикордонників з проханням якомога швидше видавати такі візи в ситуації політичної загрози.

Наразі вже є поодинокі запити про перетин кордону без відповідних документів.

Зі свого боку, Кабмін заявив, що Україна готова прийняти 5 тис. білоруських IT-фахівців. Квоти розподілені по областях, в яких зосереджена найбільша кількість ІТ-компаній.

Зокрема, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити по 600 фахівців, Харківська – 700, а Київ отримав 2,5 тис. квот.

Джерело: RMF FM