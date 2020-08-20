Оппозиционер Алексей Навальный впал в кому, медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем Twitter.

— Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет, — написала она.

Ярмыш также заявила, что врачи уклоняются от ответов о причинах того, почему Алексею Навальному стало плохо.

— Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно, — написала она.

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Навального госпитализировали с отравлением

20 августа Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета Томск – Москва.

Оппозиционеру стало плохо на борту самолета после того, как он выпил чай в аэропорту, рассказала Ярмыш.

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