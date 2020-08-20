Навальный находится в коме
Оппозиционер Алексей Навальный впал в кому, медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем Twitter.
— Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет, — написала она.
Ярмыш также заявила, что врачи уклоняются от ответов о причинах того, почему Алексею Навальному стало плохо.
— Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно, — написала она.
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Навального госпитализировали с отравлением
20 августа Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета Томск – Москва.
Оппозиционеру стало плохо на борту самолета после того, как он выпил чай в аэропорту, рассказала Ярмыш.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко